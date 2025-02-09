Треть образцов пищевой продукции не соответствовала требованиям в 2024 году

В рамках контрольного закупа пищевой продукции службами санитарно-эпидемиологического контроля исследовано 10 491 образцов продукции, из них 31% (3 245 проб) не соответствовали обязательным требованиям пищевой безопасности, передает inAktau.
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