Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot

Варшава не будет передавать системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Киеву. Об этом 11 апреля заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной конференции с президентами Литвы и Украины в Вильнюсе.
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