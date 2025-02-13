Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Возвращайтесь ребята , здесь в тылу вас  ждет еще одна война с внутренними с оккупантами,  врагами и предателями   Ро...«СКОРО МЫ ВЕРНЁМС...
  • Владимир Лосев
    После принятия закона о депортации мигрантов за два нарушения закона, можно за несколько дней выбросить из России всю..."Царьград" в отве...
  • Катерина
    Ну Алтайцев  может   иногда  и  передёргивает...  Но  ОН  НАШ.  А  ты -  говно  мамонта.Захар Прилепин. А...

Европа передумала насчёт "хороших русских"

Европа передумала насчёт "хороших русских"

  Русофобия на марше: в официальной Праге, извернувшись ужом, подписали новый закон, который делает практически невозможным получение гражданства Чехии для проживающих в стране выходцев именно из России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Русские живут в России. В чехляндии и евро сортире репликанты убежанты трусливые шавки.
Ответить
1 д.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
1 д.
Зоя Гольдштаб
А где вы видите РУССКИХ В ЕВРОПЕ И В АМЕРИКЕ???? МЫ ТАКИХ НЕ ЗНАЕМ И НЕ ВИДИМ....
Ответить
21 час.
наверх