Русофобия на марше: в официальной Праге, извернувшись ужом, подписали новый закон, который делает практически невозможным получение гражданства Чехии для проживающих в стране выходцев именно из России.
Европа передумала насчёт "хороших русских"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Русские живут в России. В чехляндии и евро сортире репликанты убежанты трусливые шавки.
Ответить
1 д.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
1 д.
Зоя Гольдштаб
А где вы видите РУССКИХ В ЕВРОПЕ И В АМЕРИКЕ???? МЫ ТАКИХ НЕ ЗНАЕМ И НЕ ВИДИМ....
Ответить
21 час.
Свежие комментарии