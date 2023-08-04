Любопытно, однако

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И мы с 2017 года против ТАКОГО народа соблюдаем санкции?

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Комментарии
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Евгений Акимов
&quot;Гусь свинье не товарищ&quot;. Ели кто-то считает, что правящая верхушка РФ отстаивающая интересы определенной группировки, будет искренне поддерживать интересы государства &quot;Пухлого диктатора&quot;, он ошибается.
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4 час.
лл
лина любимцева
Да это не впервые подробное ПОДЛИЗЫВАНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ЗАДНИЦЫ со стороны России!! Вспомните хотя бы, как Россия  стала поставлять С 300 в Иран, НО,  когда США &quot;возмутились&quot; и что-то там забарагозили, Россия моментом отказала в поставках С 300, хотя был подписан договор. ТАК БЫЛО СТЫДНО!!
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3 час.
ВМ
Василий Михайленко
Вива Ла Северная Корея!
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1 час.

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