Российские хиты на концерте к 70 летию победы в КНДР Каким образом Москва может обойти резолюции ООН, запрещающие помогать Пхеньяну, Pravda.
И мы с 2017 года против ТАКОГО народа соблюдаем санкции?
Комментарии
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Евгений Акимов
"Гусь свинье не товарищ". Ели кто-то считает, что правящая верхушка РФ отстаивающая интересы определенной группировки, будет искренне поддерживать интересы государства "Пухлого диктатора", он ошибается.
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4 час.
лл
лина любимцева
Да это не впервые подробное ПОДЛИЗЫВАНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ЗАДНИЦЫ со стороны России!! Вспомните хотя бы, как Россия стала поставлять С 300 в Иран, НО, когда США "возмутились" и что-то там забарагозили, Россия моментом отказала в поставках С 300, хотя был подписан договор. ТАК БЫЛО СТЫДНО!!
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3 час.
ВМ
Василий Михайленко
Вива Ла Северная Корея!
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1 час.
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