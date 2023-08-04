И мы с 2017 года против ТАКОГО народа соблюдаем санкции?

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лина любимцева

Да это не впервые подробное ПОДЛИЗЫВАНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ЗАДНИЦЫ со стороны России!! Вспомните хотя бы, как Россия стала поставлять С 300 в Иран, НО, когда США "возмутились" и что-то там забарагозили, Россия моментом отказала в поставках С 300, хотя был подписан договор. ТАК БЫЛО СТЫДНО!!