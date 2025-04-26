"Королева драмы": в США высмеяли истерику Зеленского

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский совершил ошибку, публично раскритиковав предложение президента США Дональда Трампа признать Крым российским в рамках урегулирования украинского конфликта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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