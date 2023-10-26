В Карелии обнаружили более 7 кг просроченной молочной продукции

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали об итогах проверок молочной продукции. За девять месяцев текущего года специалисты проверили 94 хозяйствующих субъекта и 168 партий различной молочной продукции, а также провели внеплановую проверку АО «СЛАВМО».
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