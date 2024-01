Препарат, снижающий артериальное давление, уменьшает беспокойство у людей с аутизмом – Psychopharmacology

Новое исследование, проведенное в Центре аутизма и развития нервной системы Томпсона при Университете Миссури (University of Missouri’s Thompson Center for Autism and Neurodevelopment), показало, что пропранолол, препарат, который назначается для лечения высокого артериального давления, также может помочь снизить тревожность у детей и молодых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС).