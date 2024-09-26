Россия оказалась в тройке лидеров по детской близорукости

Сегодня примерно каждый третий ребенок и подросток на планете страдают миопией, или близорукостью. Метаанализ почти 300 научных работ по этой теме показал, что если число плоховидящих вблизи детей продолжит расти нынешними темпами, то к 2050 году распространенность заболевания достигнет 40% и превысит 740 миллионов случаев.