❗️В Севастополе в реанимации скончались две женщины, пострадавшие после падения сбитого дрона ВСУ «Приношу самые искренние соболезнования родным и близким.
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❗️В Севастополе в реанимации скончались две женщины, пострадавшие после падения сбитого дрона ВСУ «Приношу самые искренние соболезнования родным и близким.