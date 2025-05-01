Подписанный Киевом и Вашингтоном вариант соглашения об украинских недрах хуже, чем предлагавшийся для подписания главе киевского режима Владимиру Зеленскому в ходе его скандальной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля.