Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Предполагается, что у берегов Нью-Йорка обнаружена «неопознанная» атомная подводная лодка.

Предполагается, что у берегов Нью-Йорка обнаружена «неопознанная» атомная подводная лодка.

Американские противолодочные самолеты ведут поиски в этом районе. ++++ Если это он? То ой. «Ядерный торпедный аппарат "Посейдон" может находиться под водой в режиме ожидания неделями, месяцами или, возможно, даже годами» .

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