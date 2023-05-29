Reuters: Киев представил слова сенатора США Грэма о гибели русских как «удачную трату денег»

Киевский режим смонтировал ролик со словами американского сенатора Линдси Грэма на переговорах с президентом Владимиром Зеленским о «смертях россиян» на Украине и «успешной трате средств» США, выставив это так, будто они были сказаны вместе.
Киевский режим смонтировал ролик со словами американского сенатора Линдси Грэма на переговорах с президентом Владимиром Зеленским о «смертях россиян» на Украине и «успешной трате средств» США, выставив это так, будто они были сказаны вместе.
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