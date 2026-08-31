Oppo готовит к запуску серию смартфонов Find X10 с инновационными характеристиками

Особое внимание привлекают характеристики стандартного Find X10. По данным Digital Chat Station, данный смартфон станет единственной моделью в своём сегменте с аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч.
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