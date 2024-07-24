Для тренировок россияне всего чаще выбирают танцевальную музыку

На первом месте среди музыкальных предпочтений россиян для тренировок — танцевальная музыка (67%). Далее следует поп-музыка (60%), хип-хоп (32%), техно (25%), подкасты (24%), рок (23%), классическая музыка (22%), рэп (16%), джаз (13%), хеви-метал (13%).
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