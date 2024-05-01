Силы ПВО сбили над российскими регионами шесть БПЛА

Один из беспилотников атаковал Рязанский НПЗ.Pr Scr vk.com/mil--> За минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников самолётного типа над российскими регионами, сообщает 1 мая Минобороны РФ.
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