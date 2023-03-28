В Симферополе и пригороде произошли аварийные отключения электроэнергии

В результате неблагоприятных погодных условий в ночь с 27 на 28 марта в электрических сетях фиксировались аварийные отключения, наибольшее количество которых пришлось на Симферополь, а также Симферопольский, Кировский и Бахчисарайский районы Крыма.
В результате неблагоприятных погодных условий в ночь с 27 на 28 марта в электрических сетях фиксировались аварийные отключения, наибольшее количество которых пришлось на Симферополь, а также Симферопольский, Кировский и Бахчисарайский районы Крыма.
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