Крымское информационное агентство

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В Симферополе и пригороде произошли аварийные отключения электроэнергии

В Симферополе и пригороде произошли аварийные отключения электроэнергии

В результате неблагоприятных погодных условий в ночь с 27 на 28 марта в электрических сетях фиксировались аварийные отключения, наибольшее количество которых пришлось на Симферополь, а также Симферопольский, Кировский и Бахчисарайский районы Крыма.

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