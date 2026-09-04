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62ИНФО | Новости Рязани

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5 пожаров за сутки: в Рязанской области тушили дачу, хозпостройку и сено

5 пожаров за сутки: в Рязанской области тушили дачу, хозпостройку и сено

Из пяти пожаров два были техногенными, еще три раза выезжали на возгорание мусора.  Вечером 2 сентября вспыхнули тюки сена - они лежали в поле у Варских под Рязанью.

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