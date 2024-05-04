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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игроков начали банить при заходе в Helldivers 2 из регионов, в которых недоступен P...

Игроков начали банить при заходе в Helldivers 2 из регионов, в которых недоступен P...

Игроков начали банить при заходе в Helldivers 2 из регионов, в которых недоступен PSNКак и ожидалось, аккаунты некоторых пользователей начали блокировать при попытках зайти в Helldivers 2 из региона, в котором не поддерживается PlayStation Network.

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