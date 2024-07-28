ФИФА лишила Канаду шести очков на Олимпийских играх за использование беспилотника для шпионажа

Женская сборная Канады по футболу получила серьезное наказание от Международной федерации футбола (ФИФА) за использование беспилотника для наблюдения за тренировочной базой соперника сборной Новой Зеландии на Олимпийских играх во Франции.
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