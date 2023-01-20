Пентагон выделил Украине очередной пакет военной помощи на 2,5 млрд долларов

Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи на 2,5 млрд долларов. «Это решение является тридцатым по счету с августа 2021 года, когда администрация Байдена выделяет оборудование из запасов Минобороны для Украины, – сообщают в ведомстве.