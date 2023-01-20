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Пентагон выделил Украине очередной пакет военной помощи на 2,5 млрд долларов

Пентагон выделил Украине очередной пакет военной помощи на 2,5 млрд долларов

Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи на 2,5 млрд долларов. «Это решение является тридцатым по счету с августа 2021 года, когда администрация Байдена выделяет оборудование из запасов Минобороны для Украины, – сообщают в ведомстве.

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