Норвегия разместила у российской границы южнокорейские САУ

Норвегия разместила артиллерийский дивизион из четырёх самоходных установок K9 Thunder южнокорейского производства дальностью стрельбы до 40 километров вблизи российской границы.
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