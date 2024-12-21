В кол-центр прямой линии с Александром Цыбульским поступило около 150 звонков

Ежегодная прямая линия с губернатором Архангельской области начнется 24 декабря в 12 часовПрямая трансляция будет организована на каналах «Россия 24», «Арктика 24» и «Регион 29», в эфире «Радио Россия», а также в социальной сети «ВКонтакте».