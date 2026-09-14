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Аргументы и Факты

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Политолог Журавлев оценил риски ядерной эскалации вокруг Ирана

Политолог Журавлев оценил риски ядерной эскалации вокруг Ирана

Вопрос ядерного сдерживания Ирана сейчас остаётся одним из ключевых для США из-за риска дальнейшей эскалации на Среднем Востоке, считает политолог Дмитрий Журавлев.

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