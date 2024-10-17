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Sergey Ivanov

И что, господа русские идиот- патриоты, будем исходить праведным гневом по поводу того, что какая- то фирма Avon перечислила на нужды ВСУ 200 000 долл? Припоминаю заметку, что какой- то девушке влепили 6 лет лагерей за 10 долл, перечисленных на помощь раненым ВСУ. А это ничего, что сама Россия ежегодно перечисляет Украине за транзит газа 1 250 000 000 долл каждый год! Ну и кто настоящий спонсор СВУ? Та девчонка, которая перевела 10 долл- или Россия, которая по широкой душе своей перевела 1.25 миллиардов долл? Мне, конечно, господа патриоты будут тыкать в нос, что сама Россия на этом газе заработала раз в 10 больше, чем отстегнула Украине. Оно- то конечно. Если бы не одно НО: На эти деньги Украина купила оружие, которым убивает русских солдат! Так где будем искать врагов России? А еще русский идиот- патриот может поинтересоваться, сколько новых долларовых миллиардеров появилось в России с началом войны. Для этого надо всего- то заглянуть в журнал Форбс. Все- таки, война- чертовски выгодная штука! Особенно, когда своими жизнями за эту войну платят другие.