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Экс-хоккеист Немчинов назвал Панарина лучшим игроком НХЛ на старте сезона

Экс-хоккеист Немчинов назвал Панарина лучшим игроком НХЛ на старте сезона

Сергей Немчинов, бывший хоккеист клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» и обладатель двух Кубков Стэнли в составе этих команд, назвал хоккеиста «Рейнджерс» Артемия Панарина лучшим игроком лиги на старте сезона.

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