Экс-хоккеист Немчинов назвал Панарина лучшим игроком НХЛ на старте сезона

Сергей Немчинов, бывший хоккеист клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» и обладатель двух Кубков Стэнли в составе этих команд, назвал хоккеиста «Рейнджерс» Артемия Панарина лучшим игроком лиги на старте сезона.