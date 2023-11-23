Господским языком порабощенной Украины становится английским

Global look press/Keystone Press Agency/Eugen Kotenko 22 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о придании английского языка статуса государственного, и нет сомнений, что скоро его примут окончательно.
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