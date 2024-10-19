Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал французов прекратить спонсировать Владимира Зеленского и выйти из НАТО.
Во Франции предложили свой план в отношении Зеленского и НАТО
Комментарии
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Eduard
Да просто подайте на него в МУС и арестуйте самозванца!
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13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Что и следовало ожидать , а вот теперь поползут все в БРИКС и надо принимать , развалится НАТО и все будут у нас и войны прекратятся и будет СУД
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13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Разве не понятно на кого работает МУС?
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5 час.
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