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Парфёнов: где-то «Зениту» не хватает мотивации

Парфёнов: где-то «Зениту» не хватает мотивации

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался об игре «Зенита» в текущем сезоне РПЛ. «Давайте признаем откровенно: порой действующие чемпионы теряют очки, поскольку где-то им не хватает мотивации.

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