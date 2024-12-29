Парфёнов: где-то «Зениту» не хватает мотивации

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался об игре «Зенита» в текущем сезоне РПЛ. «Давайте признаем откровенно: порой действующие чемпионы теряют очки, поскольку где-то им не хватает мотивации.
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