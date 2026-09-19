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Регионы России

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Главный тренер российской велокоманды Абрамян пропустит чемпионат мира из-за отказа в визе

Главный тренер российской велокоманды Абрамян пропустит чемпионат мира из-за отказа в визе

По словам Абрамяна, он не получил визу и поэтому вынужден пропустить соревнование. «У них есть свои причины, наверное, какие-то.

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