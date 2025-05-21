Человеческая цивилизация: с какого расстояния ее можно засечь из космоса

Насколько далеко в космосе можно обнаружить следы человеческой цивилизации? Недавние исследования показали, что многое зависит от способа, с помощью которых наши потенциальные космические соседи могли бы «увидеть» или «услышать» нас.
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