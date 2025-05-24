Пункты пропуска Армянск и Перекоп на въезде в Крым делают более комфортными.Зоны досмотра и парковки расширяют, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский.
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