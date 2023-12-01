Итак, оказывается, причем это не мы придумываем, но издание The Washington Post, Россия тайно пытается оплатить Китаю строительство туннеля под крымским мостом… Бред? Да ещё какой, просто прямо вопросы возникают, кто и что употребляет в… Кто и зачем толкает вбросы про тоннель под мостом в Крым и дележку России за спиной Путина .