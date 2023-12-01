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Кто и зачем толкает вбросы про тоннель под мостом в Крым и дележку России за спиной Путина

Кто и зачем толкает вбросы про тоннель под мостом в Крым и дележку России за спиной Путина

Итак, оказывается, причем это не мы придумываем, но издание The Washington Post, Россия тайно пытается оплатить Китаю строительство туннеля под крымским мостом… Бред? Да ещё какой, просто прямо вопросы возникают, кто и что употребляет в… Кто и зачем толкает вбросы про тоннель под мостом в Крым и дележку России за спиной Путина .

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