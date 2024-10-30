Порнозависим, небось? Как определить у себя нездоровую тягу к взрослым фильмам

Существует ли такое явление, как порнозависимость? Если существует — то мешает ли она жить и стоит ли от нее избавляться? Давайте попробуем разобраться в этом непростом, но очень интересном вопросе, с научной точки зрения и с учетом мнения самих порнозависимых.