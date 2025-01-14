Водитель иномарки погиб на встречке в Братском районе

ДТП произошло поздним вечером 13 января на 124 километре трассы «Вилюй» в Братском районе. Полиция выяснила, что 25-летний водитель тойоты не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ.