Увольнения в Sonos продолжаются — вслед за гендиректором компанию покинет дир...

Увольнения в Sonos продолжаются — вслед за гендиректором компанию покинет директор по продуктамСкандал с новым приложением Sonos, которое оказалось сырым и не оправдало ожиданий пользователей, уже привёл к отставке генерального директора производителя аудиоустройств Патрика Спенса (Patrick Spence).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)