Увольнения в Sonos продолжаются — вслед за гендиректором компанию покинет дир...

Увольнения в Sonos продолжаются — вслед за гендиректором компанию покинет директор по продуктамСкандал с новым приложением Sonos, которое оказалось сырым и не оправдало ожиданий пользователей, уже привёл к отставке генерального директора производителя аудиоустройств Патрика Спенса (Patrick Spence).