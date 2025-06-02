Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    он такой же шаляпин как я дочь папы римского,все они там прожженные аферюги и ушлепки..🤮🤮🤮Прохор Шаляпин за...
  • лина любимцева
    Прохору Шаляпину "были не нужны был деньги и дома"?!.... Ну надо же...Прохор Шаляпин за...
  • лина любимцева
    Подвешенное состояние...Перенджиев расска...

Минздрав: 7 пострадавших при ЧП под Брянском находятся в тяжелом состоянии

Минздрав: 7 пострадавших при ЧП под Брянском находятся в тяжелом состоянии

Медики оценивают как тяжёлое состояние 7 из 64 пострадавших при ЧП под Брянской области, которые находятся в стационарных отделениях больниц, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх