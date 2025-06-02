Минздрав: 7 пострадавших при ЧП под Брянском находятся в тяжелом состоянии

Медики оценивают как тяжёлое состояние 7 из 64 пострадавших при ЧП под Брянской области, которые находятся в стационарных отделениях больниц, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
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