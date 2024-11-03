В Бундестаге потребовали объяснений от Шольца из-за военных ФРГ на Украине

Депутаты Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) требуют от федерального правительства Германии объяснений в связи с сообщениями о пребывании немецких солдат на Украине.
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