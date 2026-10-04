Туризм и География
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Туризм и География

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Ночь в заброшенной бане: разговор, который изменил всё

Когда оказываешься в ситуации, из которой нет очевидного выхода, начинаешь иначе смотреть на вещи, которые раньше казались неважными.

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