Маск рассказал о попытках полиции отнять у родителей девочку, желавшую пытавшуюся сменить пол

Американский миллиардер и владелец социальной сети X (ранее — Twitter) Илон Маск рассказал случай, в котором правоохранители США пытались изъять из семьи девочку, родители которой возражали против ее планов сменить пол .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии