«Чайка» и «Иркутск» не сыграют в Кубке России. Их соперники по первому раунду автоматически пройдут в следующую стадию

« Чайка » и «Иркутск» не примут участие в Фонбет Кубке России, сообщает официальный сайт РФС. Соперники этих клубов по матчам Пути регионов автоматически пройдут в следующую стадию турнира сезона-2026/27.
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