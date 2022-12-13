Трямкин о лидерстве «Автомобилиста» на Востоке: «У нас собралась команда мужиков. Все бьются друг за друга»

Никита Трямкин высказался о лидерстве «Автомобилиста» на Востоке Фонбет Чемпионата КХЛ. — За счет чего «Автомобилист» сейчас лидирует в Восточной конференции КХЛ? — Скорее всего, присутствует какая-то система, которой мы придерживаемся, не особо выходя за ее рамки.