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Трямкин о лидерстве «Автомобилиста» на Востоке: «У нас собралась команда мужиков. Все бьются друг за друга»

Никита Трямкин высказался о лидерстве «Автомобилиста» на Востоке Фонбет Чемпионата КХЛ. — За счет чего «Автомобилист» сейчас лидирует в Восточной конференции КХЛ? — Скорее всего, присутствует какая-то система, которой мы придерживаемся, не особо выходя за ее рамки.

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