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Церковный праздник в честь иконы Богородицы Троеручица выпадает на 11 июля 2023 года

Церковный праздник в честь иконы Богородицы Троеручица выпадает на 11 июля 2023 года

Церковный праздник в честь иконы Богородицы Троеручица выпадает на 11 июля 2023 года Алёна ЮрьеваРелигиозный календарь православных праздников указывает верянам на то, что во вторник 11 июля 2023 года люди отмечают сразу несколько значимых событий.

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