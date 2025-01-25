Кто-то только что купил автомобиль Флинстоунов

На американском автомобильном онлайн-аукционе Bring a Trailer появился любопытный лот – гольф-кар, в точности повторяющий машину, которую водил глава семейства по имени Фред из мультсериала «Флинстоуны» (The Flintstones).
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