Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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127 минут в аду: что успела снять «Венера-13» до того, как её убила жара.

127 минут в аду: что успела снять «Венера-13» до того, как её убила жара.

Инженеры гарантировали станции только полчаса работы. Она же передавала данные два часа семь минут — при совершенно невообразимых параметрах: температуре +462 °C и давлении в 89 атмосфер.

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