Долина отметила высокий уровень заботы государства об артистах в России

Государство значительно лучше заботится о деятелях культуры, чем в советское время. Таким мнением с ТАСС поделилась народная артистка РФ Лариса Долина, приведя в пример две пенсии - обычную и специальную от правительства Москвы.
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