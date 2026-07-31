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Мода и Шоу-бизнес

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Долина отметила высокий уровень заботы государства об артистах в России

Долина отметила высокий уровень заботы государства об артистах в России

Государство значительно лучше заботится о деятелях культуры, чем в советское время. Таким мнением с ТАСС поделилась народная артистка РФ Лариса Долина, приведя в пример две пенсии - обычную и специальную от правительства Москвы.

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