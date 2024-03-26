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Сайт города Караганды

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Прием документов в первые классы стартует 1 апреля

Прием документов в первые классы стартует 1 апреля

Приём документов в первые классы начнётся 1 апреля и продлится до 1 августа. По информации Управления образования Карагандинской области, в новом учебном году в регионе ожидается порядка 17 200 первоклассников.

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