Прием документов в первые классы стартует 1 апреля

Приём документов в первые классы начнётся 1 апреля и продлится до 1 августа. По информации Управления образования Карагандинской области, в новом учебном году в регионе ожидается порядка 17 200 первоклассников.
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