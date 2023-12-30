В РФ впервые осудили за госизмену подростка, собиравшего информацию для ВСУ

Верховный суд Республики Адыгея признал 18-летнего жителя Майкопа виновным в государственной измене. Будучи несовершеннолетним, он собирал и передавал ВСУ информацию об одной из майкопских воинских частей.
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