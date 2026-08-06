Zero Hedge
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Zero Hedge

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"Threat Against American Interests": US Halts Michoacán Avocado Inspections, Putting Critical Supplies At Risk

"Threat Against American Interests": US Halts Michoacán Avocado Inspections, Putting Critical Supplies At Risk

"Threat Against American Interests": US Halts Michoacán Avocado Inspections, Putting Critical Supplies At Risk The US suspended avocado inspections in Mexico's Michoacán state after the US Embassy cited a "threat against American interests.

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