В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого состоялась церемония открытия передвижной выставки «Страницы истории российской системы образования».
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