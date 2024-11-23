Сухой матч Сафонова за «ПСЖ», Конор виновен в сексуальном насилии, первый гол Головина, хет-трик Кейна, Тимощук лишен госнаград Украины и другие новости

Не только о футболе

1. Матвей Сафонов помог «ПСЖ» разгромить «Тулузу» в 12-м туре Лиги 1 – 3:0. У российского вратаря 3 матча на ноль из 5 игр в сезоне – уже больше, чем у Доннаруммы.